ABN Amro conclui captação com maior prazo do ano O ABN Amro encerrou hoje uma captação externa de eurobônus no valor de US$ 50 milhões, com prazo de 18 meses. Esse é o maior prazo das captações feitas este ano pelos bancos domésticos, que até então se restringia ao máximo de 12 meses. Segundo o vice-presidente de Tesouraria, Mercado de Capitais e Internacional do ABN, José Berenger, o juro da operação ficou em 6,75% ao ano e o retorno para o investidor em 6,80% ao ano. Os papéis foram colocados um pouco abaixo do par a 99,93%. De acordo com Berenger, a principal demanda veio de investidores europeus e asiáticos e, apesar desta demanda ter superado a oferta inicial de US$ 50 milhões, o banco preferiu limitá-la a este valor. A liquidação, disse o diretor, será no próximo dia 27.