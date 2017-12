ABN Amro recomenda ADR da Aracruz O ABN Amro iniciou a cobertura da Aracruz com recomendação de adicionar em carteira os ADRs da companhia. O preço-alvo é de US$ 20,00 por ADR. No relatório divulgado hoje, o analista Marcelo Chan destacou que a aquisição da Cenibra em parceria com a VCP reforça sua posição de líder mundial na produção de celulose de eucalipto (BEKP). O analista Marcelo Chan afirmou que as ações da Aracruz são defensivas no atual cenário econômico brasileiro. No relatório de início de cobertura divulgado hoje, ele lembrou que a empresa é essencialmente exportadora. Por essa razão, ela tende ser beneficiada pela desvalorização cambial e está menos sujeita às oscilações do mercado nacional decorrentes do racionamento de energia. Ele lembrou que o comportamento do mercado internacional de celulose é fator determinante para a lucratividade da empresa. Segundo ele, o mercado continua fraco, com os níveis de estoques em 1,918 milhão de toneladas, ante sua projeção de 1,5 milhão de toneladas. Ele espera que o preço da celulose caia para US$ 505 por tonelada no terceiro trimestre.