ABN enfrenta tumulto para vender filial americana Um tribunal da Holanda está decidindo se o ABN Amro pode levar adiante a venda da unidade norte-americana LaSalle para o Bank of America, com decisão prevista para a próxima semana. Isso pode afastar a oferta de 65 bilhões de euros de uma fusão entre ABN e Barclays e dar início a uma longa batalha legal caso sejam aceitas as queixas do grupo VEB. Após uma audiência neste sábado, 28, em Amsterdã, um juiz de um tribunal comercial disse que decidirá na próxima quinta-feira, 3, se dará razão ao VEB para congelar o acordo de venda do LaSalle pelo ABN - um negócio no valor de R$ 42 bilhões. O grupo diz que a venda está fora da lei e dificulta propostas de outros bancos pelo ABN, o maior banco da Holanda. O Bank of America acertou a compra do LaSalle com o ABN nesta semana, em um acordo relacionado à oferta do Barclays para comprar o ABN, embora outros bancos possam fazer ofertas rivais pelo banco sediado em Chicago até 6 de maio. Royal Bank of Scotland, Santander e Fortis afirmaram na sexta-feira, 27, que estavam prontos para fazer uma oferta não solicitada pelo ABN Amaro e já tinha indicado no começo da semana que estão dispostos a pagar até R$ 200 bilhões pelo banco holandês. O RBS está interessado principalmente no LaSalle e um acordo separado com o Bank of America foi visto pelo RBS, investidores e analistas como "uma pílula venenosa" que torna difíceis as propostas de rivais pelo ABN. Se a corte concordar com a queixa do grupo VEB, pode ter início uma longa batalha legal.