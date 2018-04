ABN libera acesso a registros contábeis a consórcio O ABN Amro suspendeu uma controversa condição relacionada à liberação de seus registros de contabilidade ao consórcio liderado pelo Royal Bank of Scotland interessado em comprá-lo, informou o banco holandês nesta sexta-feira, 27. O consórcio, que inclui ainda o espanhol Santander e o belgo-holandês Fortis, pediu ao ABN que retirasse a cláusula que evitaria que eles fizessem uma oferta hostil de aquisição do ABN por 12 meses. O ABN tinha anteriormente oferecido conceder aos bancos acesso aos registros contábeis se o trio concordasse com a condição. "O ABN Amro permanece comprometido em explorar a proposta do consórcio em forma construtiva", afirmou o banco holandês em comunicado. "O ABN Amro decidiu, portanto, remover a exigência... e ofereceu ao consórcio acesso ao material de ´due diligence´." Mais cedo nesta semana, o consórcio fez uma oferta de 72 bilhões de euros (R$ 200 bilhões) pelo ABN, a maior parte em dinheiro, superando o acordo feito pelo Barclays para aquisição do banco holandês, que seria todo em ações e chegaria a 65 bilhões de euros (R$ 185 bilhões). Qualquer um dos acordos seria a maior negociação entre bancos da história.