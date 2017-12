ABN não descarta fechar capital do Sudameris O ABN Amro não descarta realizar uma oferta pública de ações (OPA) para fechar o capital do Sudameris. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira à tarde, o banco diz que é "precipitado neste momento antecipar qualquer definição em relação à realização dessa OPA, pois depende de diversos fatores ainda não determinados". O ABN tem de obrigatoriamente realizar uma oferta pelas ações ordinárias em mercado, a 80% do valor pago na aquisição, conforme a Lei das SA. Segundo a Bovespa, os negócios com as ações do banco serão reabertos na terça-feira.