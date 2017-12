ABN-Real aproxima-se do Unibanco, em tamanho O Banco ABN consolida-se na quinta colocação entre os bancos privados com atuação no Brasil com a aquisição do Sudameris. Estudo realizado pela consultoria Austin Asis mostra que o ABN-Real já estava na quinta colocação antes da aquisição, mas agora aproxima-se em tamanho do Unibanco (terceira colocação) e Santander (quarta). Tadeu Resca, analista da Austin Asis, afirma que a aquisição permite ao ABN-Real somar às 228 agências no Estado de São Paulo outras 150 do Sudameris. No Estado do Rio de Janeiro, o ABN possui 120 agências e deve somar outras 50 do Sudameris. A operação de compra do Sudameris realizada na última semana, quarta-feira, permitiu ao ABN distanciar-se dos concorrentes Citibank (sexta colocação) e HSBC (sétima colocação). No ranking total, incluindo os bancos oficiais, o ABN fica na sétima colocação de acordo com os dados disponíveis dos balanços de 2002. O ranking total é o seguinte: 1) Banco do Brasil; 2) Bradesco+BBV; 3) Caixa; 4) Itaú; 5) Unibanco; 6) Santander Brasil; 7) ABN + Sudameris; 8) Nossa Caixa; 9) Citibank; e 10) HSBC.