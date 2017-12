ABN recomenda compra de Pão de Açúcar O ABN Amro iniciou a cobertura de Pão de Açúcar recomendando a compra dos papéis com preço-alvo de US$ 55,00 por ADR, a ser atingido nos próximos 12 meses. O analista Rolando Calderon Diaz acredita que as recentes aquisições da empresa deverão dar maior dinamismo à companhia com conseqüente crescimento do faturamento. O processo de reestruturação da empresa permitirá aumentar a produtividade e reduzir custos. O analista destacou também que a CBD está remodelando suas lojas, investindo em processos de distribuição e em tecnologia. Com isso, a companhia deve reduzir a porcentagem dos custos operacionais nas vendas de 22,7% em 1999 para 22,5% este ano e 22,3% em 2001. O analista espera que o Ebitda - sigla inglesa que significa rendimento da empresa sem considerar os juros, impostos, amortizações e depreciações - cresça 29,2% este ano em relação ao ano anterior. A companhia deve continuar estudando a possibilidade de realizar novas aquisições. Ele destacou também que a remodelagem das lojas Pão de Açúcar e Barateiro deve favorecer o posicionamento das marcas da empresa no País.