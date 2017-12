ABN recomenda compra de Perdigão O ABN Amro reiterou a recomendação de compra para os papéis da Perdigão. O analista Kristi King Etchberger destacou que a empresa deverá apresentar bons resultados ainda este ano, especialmente no quarto trimestre. O motivo é o crescimento da demanda a redução dos custos. Ele estima que o quarto trimestre responderá por 38% do Ebitda - sigla inglesa que significa rendimento da empresa sem considerar os juros, impostos, amortizações e depreciações - deste ano. O analista afirmou que as expectativas para 2001 são ainda mais otimistas. Há indicadores que mostram que, no próximo ano, as pessoas deverão gastar menos dinheiro para pagar dívidas ou adquirir bens duráveis para gastar com gêneros alimentícios, aumentando a demanda do setor. Os custos de produção devem cair. Ele citou o exemplo do milho, que deverá ter uma boa colheita em 2001 pois os níveis de chuva devem ser suficientes este ano.