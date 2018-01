ABN reitera recomendação de Telemar O ABN Amro Bank reiterou sua recomendação de compra dos ADRs da Telemar, recibos através dos quais ações da empresa brasileira são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). O banco determinou um preço-alvo de US$ 30,80 por ação, representando um potencial de alta de 28%, sem definir prazo para que essa meta seja atingida. Para os analistas Mirela Rappaport e Caio Rossoni, a transação pela qual a holding adquiriu 17,28% do capital total da Pegasus Telecom, na última sexta-feira, não foi uma surpresa porque já havia rumores no mercado a respeito do negócio. Com a compra, a operadora ampliou sua participação no capital da companhia de transmissão de dados em banda larga para 23,26%. Segundo a Telemar, o investimento somou R$ 100,4 milhões. Os analistas avaliaram que o anúncio confirma a estratégia de expansão da operadora no segmento de transmissão de dados. Eles lembraram ainda que a Telemar deve anunciar nos próximos dias a aquisição da infra-estrutura de acesso a rede dial-up do portal iG, num negócio estimado pelo mercado em R$ 50 milhões.