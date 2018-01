Abono do PIS pode ser retirado em lotéricas Os trabalhadores que ainda não sacaram os benefícios do PIS poderão fazê-lo agora, também, pelas lotéricas de todo o País. A medida foi adotada pela Caixa Econômica Federal (CEF) para tornar mais eficaz o pagamento desse benefício, nas 8 mil lotéricas em todo o Brasil. Segundo informações da CEF, 600 mil trabalhadores com direito ao abono do PIS ainda não sacaram o benefício que corresponde a um salário mínimo (R$ 180). O prazo para a retirada do abono termina no dia 27 de abril. Tem direito ao benefício o trabalhador cadastrado no PIS-PASEP até 1995 que tenha recebido em média dois salários mínimos mensais em 1999 ou que tenha trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada durante 1999 para empregador contribuinte do PIS-PASEP.