ABPO: venda de papelão cresce 13,35% em novembro A indústria brasileira de papelão ondulado encerrou novembro com vendas de 211.059 toneladas, segundo dados preliminares divulgados hoje pela Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO). O resultado representa uma retração de 4,40% em relação a outubro, quando o setor reportou o melhor indicador mensal da história, com vendas de 220.767 toneladas (conforme dados atualizados hoje). O indicador de novembro, além de ser o segundo melhor resultado da história para o setor, representa uma expansão de 13,35% em relação a igual período do ano passado, quando a indústria brasileira já registrava os primeiros efeitos da crise econômica iniciada nos Estados Unidos.