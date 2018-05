Abraciclo revê previsão de crescimento para estabilidade

A revisão ocorre após uma queda de 13,6% na produção no primeiro semestre de 2013 sobre igual período do ano passado, atingindo 835.959 unidades, ante 967.890 veículos. Já as vendas no varejo recuaram 12% e as do atacado, das indústrias para as concessionárias, caíram 9,3%, se comparados os mesmos períodos.

"Diante desses patamares do primeiro semestre e com o cenário nublado para o futuro da economia brasileira, teremos de fazer um esforço redobrado para cumprir essas previsões", admitiu Marcos Fermaninan, presidente da Abraciclo. De acordo com ele, a queda no primeiro semestre no mercado de motos ocorreu porque o período de janeiro a junho de 2012 ainda era positivo para o setor.

Desde a metade do ano passado, as restrições ao crédito para o financiamento de motocicletas trouxeram um impacto negativo nas vendas e na produção. "A aprovação e a liberação dos financiamentos ainda seguem em torno de 20% dos pedidos, cenário que só deve mudar em um ou dois anos, quando a carteira de clientes for renovada", avaliou Fermanian.

A boa notícia, segundo o executivo, foi a recuperação da produção em junho. No mês passado, a fabricação de motos cresceu 7,6% sobre o mesmo mês de 2012, de 140.914 para 151.652 unidades. Em relação a maio, quando foram fabricadas 147.929 motocicletas, o aumento foi de 2,5%.

"Além disso, as vendas diárias em junho somaram 6.252 unidades, o primeiro crescimento sobre o mês anterior (em maio foram 6.200) deste ano". Já as exportações do semestre registraram recuo de 7,1% sobre o período de janeiro a junho de 2012, passando de 48.380 para 44.946 motocicletas. Em junho, as vendas externas subiram 21,2% sobre junho de 2012, de 6.865 para 8.317 unidades.