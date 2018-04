Abradee nega pendências para homologar acordo do setor elétrico O diretor-executivo da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Luiz Carlos Guimarães, negou hoje as informações de que ainda restam pendências jurídicas que impossibilitam a homologação do acordo geral do setor elétrico pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A homologação é necessária para a liberação, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de R$ 6 bilhões a R$ 7 bilhões em financiamentos para as empresas do setor, a título de compensação pelas perdas de receita provocadas pelo racionamento. Segundo afirmou Guimarães, em nota à imprensa, a desistência das distribuidoras de uma liminar contra a aplicação do novo critério de classificação de consumidor de baixa renda - considerada pela Aneel condição para a homologação dos valores do acordo geral do setor - somente não foi homologada em juízo por questões meramente administrativas. "A Abradee encaminhou, na última sexta-feira, pedido de desistência da liminar, mas por zelo o juiz solicitou autorizações de cada uma das 31 distribuidoras representadas na ação", disse Guimarães. Segundo ele, a associação recolheu as autorizações no último fim de semana e pretendia encaminhá-las ainda hoje. A expectativa de Guimarães é de que a segunda tranche dos financiamentos será liberada nos próximos dias.