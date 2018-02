Abrafix descarta hipótese de 'caladão' no sistema O presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Telefone Fixo Comutado (Abrafix), José Fernandes Pauletti, descartou hoje qualquer possibilidade de que haja um "caladão" no sistema de telecomunicações do País. "Não há a menor hipótese", afirmou Pauletti, durante o 20º Encontro Telesíntese, que discute investimentos e competição no setor de telecomunicações.