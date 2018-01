Abraget defende redução das tarifas de gás natural O presidente da Associação Brasileira de Geração de Energia Termelétrica (Abraget), Xisto Vieira Filho, defendeu hoje a redução das tarifas de gás natural para tornar este tipo de energia "mais viável". "É preciso que o governo primeiro reconheça que a energia gerada por termelétrica não compete com a hidrelétrica. A térmica oferece um produto diferenciado, sem risco para o abastecimento e localizada próximo ao centro de carga. Por isso merece ser tratada de forma diferente" disse Vieira Filho, durante o seminário O Modelo Energético em Análise, promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio. O executivo disse ainda que o governo precisa "reestimular o setor". Segundo ele, do programa inicial previsto para ser implantado até 2004 com 11 mil megawatts, apenas 6,8 mil megawatts devem ser concluídos. Destes, 3,5 mil já estão disponíveis e o restante caminha a passos lentos. "O ideal para o Brasil seria que entre 20% a 25% de sua matriz energética tivesse participação de térmicas" disse.