Abramat: 70% dos empresários querem investir

O nível de utilização da capacidade instalada do setor subiu para 82% neste mês, resultado acima dos 81% de junho e 80% do mesmo mês do ano passado. A pesquisa mostrou também que 20% dos empresários se consideraram otimistas em relação às ações de apoio do governo nos próximos 12 meses.

O otimismo vem caindo gradualmente desde o ano passado. Em junho, estava em 26%, e em julho de 2012, estava em 36%. Neste mês, 60% dos empresários se disseram indiferentes, e 20%, pessimistas. Em relação às vendas no mercado interno neste mês, 45% dos empresários consideraram o desempenho bom ou muito bom; 32%, regular; e 22%, ruim. Para agosto, 57% esperam vendas boas; 30%, regulares; e 12% ruins.