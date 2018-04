Abramat vê estabilidade nas vendas de material de construção

A piora nas expectativas acontece após as vendas de materiais terem recuado 16 por cento na primeira metade do ano contra o período de janeiro a junho de 2008.

Em junho, contudo, as vendas de materiais de construção avançaram 3,61 por cento ante maio. O mês passado teve o maior valor de faturamento mensal deflacionado desde o início deste ano. O desempenho em junho também foi o segundo consecutivo de alta na comparação mês a mês, segundo a Abramat.

Conforme a entidade, a redução do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) para materiais de construção "é parte do motivo para a retomada do crescimento" nos últimos dois meses.

"A variação dos resultados nos últimos quatro meses de 2009, desde março, tem sido pequena", observou em nota o presidente da Abramat, Melvyn Fox.

"A tendência tem sido de um crescimento lento, bem diferente do que foi observado no ano passado, em que houve um rápido e intenso desenvolvimento, devido ao bom momento da economia brasileira", acrescentou.

O nível de emprego na indústria permaneceu estável em junho em relação ao mês anterior, segundo a Abramat, com ligeiro crescimento de 0,27 por cento. Na comparação com junho de 2008 houve queda de 1,50 por cento no número de funcionários do setor.

Por Cesar Bianconi