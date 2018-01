Abrapp critica MP 2222 em nota oficial Em nota oficial, a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp) afirma que a Medida Provisória (MP) nº 2.222, editada pelo governo em 4 de setembro, que dispõe acerca do Imposto de Renda (IR) sobre a previdência complementar, exprime o prevalecimento de uma visão arrecadatória. Segundo a nota da Abrapp, a MP aumenta a arrecadação no curto prazo em detrimento do futuro, porque prejudica a formação de poupança interna. Segundo o comunicado, a MP mantém o impasse na Justiça, uma vez que, na previsão da Abrapp, dificilmente os fundos de pensão associados à entidade irão aceitar as medidas. A tributação da previdência complementar, da maneira como está desenhada na MP, não existe em qualquer dos países desenvolvidos, afirma o comunicado. "A solução imposta por Brasília está na contra-mão de tudo que se produz de melhor no contexto internacional", afirma a nota.