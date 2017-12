Abrapp reunirá fundos administrados pelo Banco Santos A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp) informa que está convidando os representantes dos fundos de pensão que possuíam recursos administrados pelo Banco Santos para uma reunião no dia 1º de dezembro, na sede da associação. Segundo a nota, na ocasião serão discutidas as medidas coletivas que podem ser tomadas para minimizar as perdas do fundos. A entidade não deu mais detalhes sobre as conversas mantidas com os fundos. Desde a intervenção do Banco Santos, no última dia 12, surgiram várias informações sobre fundações, principalmente estatais, que teriam recursos aplicados nas carteiras e ativos do banco ou contratos de gestão de reservas com a instituição. O Centrus, fundo de pensão dos funcionários do Banco Central, por exemplo, possui R$ 34 milhões aplicados em CDBs do Santos.