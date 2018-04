Abras eleva meta de vendas de supermercados após alta no 1o sem

A estimativa para 2009 foi melhorada de alta de 2,5 por cento nas vendas para crescimento de 4,5 por cento.

As vendas dos supermercados caíram 5,59 por cento em junho na comparação com maio, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela entidade. Em relação a junho de 2008, porém, as vendas do setor mostraram alta 4,83 por cento.

Segundo a Abras, no acumulado do primeiro semestre, o setor de supermercados registrou crescimento de 5,27 por cento nas vendas reais (deflacionadas pelo IPCA).

(Por Stella Fontes)