Abras mantém previsão de alta de 3,5% nas vendas em 2013

Segundo o economista da Abras, Flavio Tayra, até o final do ano os supermercados devem registrar taxas de crescimento semelhantes ao acumulado no primeiro semestre, quando as vendas reais do setor avançaram 2,99%. "Iniciamos o ano com essa projeção e, passados seis meses, apesar do cenário macro, nosso setor vem confirmando o desempenho. Os supermercadistas seguem otimistas, embora as condições macroeconômicas para a economia, de modo geral, não sejam positivas", disse Tayra.