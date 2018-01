Abrasca critica desmantelamento de agências reguladoras O Brasil vem perdendo investimentos por conta do desmantelamento das agências reguladoras no governo Lula. Isso é o que diz o presidente da Abrasca, Alfried Plöger, acreditando que a perda de poder desses órgãos responsáveis pela regulamentação afeta diretamente a credibilidade do país no exterior. "A pior coisa que o governo fez foi desmontar as agências regulatórias´, afirmou. Um dos exemplos do descaso do atual governo é a demora na sucessão de executivos para cúpula desses órgãos. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) está há mais de dois anos com duas cadeiras vagas em sua diretoria. No início do ano, a agência operou com menos três diretores, o que inviabiliza a adoção de qualquer regra. O problema, segundo Alfried Plöger, é que os ministérios se sentiram incomodados com a importâncias que essas agências regulatórias ganharam nos últimos anos e buscar enfraquecê-las. Outra entrave aos investimentos são as constantes mudança de regras, como a do indicador de reajuste das tarifas de telefonia. O contrato de concessão assinado na época da privatização do setor previa aumentos anuais com base na variação do IGP-DI. Atualmente, o reajuste é feito com base em uma cesta de índice que tem como o principal peso o IPCA. "Se fez o contrato tem que segui-lo. Não tem choro", reclamou. A entidade não espera para 2007 um ano de forte crescimento da economia. A previsão da Abrasca é de um Produto Interno Bruto (PIB) em torno de 3%. Já o ritmo de corte dos juros deve ser mais tímido no ano que vem. A expectativa é que a Taxa Selic termine 2007 em 12,25% ao ano, contra os atuais 13,25%. O presidente da Abrasca também se mostrou preocupado com os constantes vazamentos de informações no mercado financeiro nos últimos meses. O executivo também foi convidado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a discutir o tema. Segundo ele, uma das propostas apresentadas à autarquia foi a elaboração de uma cartilha de atuação, a exemplo do que já foi feito com o código de governança corporativa. "O presidente da CVM (Marcelo Trindade) gostou da idéia. Mas, tudo ainda está em fase de estudo", afirmou. Plöger acredita que outra possibilidade seria a promoção de seminários para debater o tema.