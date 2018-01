Abrasca é contra nova Lei das S.A.s O empresário Roberto Faldini aposta que a nova Lei das S.A.s não vai pegar. As críticas são várias. A principal é o projeto não levar em conta o fato de que o controle da empresa tem valor econômico. Ou seja: o preço das ações que representam o controle da empresa é superior ao preço das ações dos demais acionistas. Ele também é contra os acionistas minoritários indicarem um representante para participar do conselho fiscal das companhias. E avisa: se esta decisão prevalecer, haverá duas reuniões, uma com os minoritários apenas para inglês ver e outra para valer, sem os minoritários. Faldini diz que a política de dividendos proposta poderá descapitalizar as empresas. Acontece que os lucros podem ser distribuídos aos acionistas, como dividendos, ou reinvestidos na empresa. Quando os dividendos são elevados, a empresa corre o risco de ficar sem capital. Este é o argumento do vice-presidente da Abrasca. Para ele, se o projeto for aprovado, muitas empresas vão preferir abrir o capital no exterior . Kapaz rebate críticas e vê vantagens no projeto O deputado Emerson Kapaz rebate as críticas. Para ele a Abrasca está isolada em sua posição, e os controladores das empresas têm de entender que o mercado acionário não vai se desenvolver no Brasil se não houver proteção aos acionistas minoritários. Ou seja: pior para as próprias empresas, que continuarão dependendo dos empréstimos bancários para financiar seus investimentos de longo prazo. Ele afirma que os investidores estão eufóricos com as alterações na lei e que o processo de ida para o mercado internacional já vinha ocorrendo. E garante que há uma expectativa de valorização do patrimônio das empresas, no mercado acionário, de R$ 500 bilhões para R$ 600 bilhões, se a lei for aprovada.