Abrasca premia Banco Itaú O Banco Itaú foi o vencedor do prêmio "Melhor Relatório Anual" edição 2000 promovido pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), juntamente com a Associação Brasileira de Analistas do Mercado de Capitais (Abamec), Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI). Em segundo lugar ficaram empatadas as companhias Aracruz e Vale do Rio Doce, seguidas de Petrobras, Enersul e Pão de Açúcar. Esta é a segunda edição do prêmio - no ano passado, a Aracruz foi a ganhadora. O prêmio foi entregue hoje pela manhã na sede da Bovespa. O presidente da comissão julgadora, Lélio Lauretti, destacou que neste ano as informações sobre a geração de caixa das companhias foram determinantes para a escolha das finalistas. Lauretti ressaltou que neste ano houve um aumento no interesse pelo prêmio, acirrando a disputa. Ele lamentou, no entanto, a obrigatoriedade da publicação das informações das empresas em diversos veículos de informação, pois isso acaba pesando nos custos das companhias. Em função da maior competitividade desta edição, a quantidade de pontos máximos foi ampliada de 24 para 48, visando uma maior flexibilidade. Ele destacou ainda a importância da mensagem da empresa no relatório anual para mostrar a sua posição estratégica. Neste quesito, a Aracruz, Vale e Pão de Açucar receberam as notas máximas.