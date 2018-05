Abrasce: shoppings venderão 7% mais para Dia dos Pais As vendas nos shopping centers brasileiros devem crescer 7% por conta do Dia dos Pais de 2013 na comparação com 2012, de acordo com estimativa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), divulgada nesta terça-feira. Segundo a Abrasce, artigos eletrônicos, livros e perfumes devem ser os principais presentes escolhidos. Além disso, destaca, os produtos de beleza e os cosméticos têm ganhado espaço. "O ingresso masculino nesse mercado, com produtos cada vez mais específicos, é um dos fatores que impulsionam a demanda, além do custo mais acessível que atrai público cada vez maior", diz a entidade, em nota.