Abril começa com inflação de 0,52% pelo IGP-M A primeira prévia do IGP-M de abril ficou em 0,52%, acima das expectativas do mercado financeiro, que esperava uma taxa entre 0,30% e 0,45%. Os índices que compõem o IGP-M apresentaram as seguintes variações no período: IPA (0,68%), IPC (0,12%) e INCC (0,52%). O IGP-M acumula alta de 3,26% no ano e de 4,66% em doze meses.