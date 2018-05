Abril Educação compra escola em PE

A companhia adquiriu nesta sexta-feira o Colégio Motivo, de Recife, após ter anunciado um dia antes a compra do Centro Educacional Sigma, de Brasília. Com isso, adiciona quase 8 mil novos alunos para sua base de estudantes diretos (excluindo os sistemas de ensino), que até então contava apenas com o Colégio pH, do Rio, comprado em 2011.

A empresa informou ontem que a receita consolidada estimada para a nova unidade de negócios que será formada por Motivo, Sigma, pH e o curso pré-vestibular Anglo é de R$ 270 milhões em 2013. No ano passado, o faturamento total da Abril Educação atingiu R$ 883,5 milhões, uma expansão de 14% sobre 2011. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.