"Absurdo", diz Amorim sobre decisão dos EUA de sobretaxar suco O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, criticou hoje a decisão da Comissão de Comércio Internacional (ITC) dos EUA de sobretaxar em até 60,92% o suco de laranja brasileiro. "É um absurdo, porque as tarifas já são muito altas", afirmou o ministro. "Parece aquela história de ´depois da queda, vem o coice´." Amorim disse que uma eventual decisão de questionar a decisão norte-americana na Organização Mundial do Comércio (OMC) depende de uma avaliação detalhada da medida. Segundo ele, técnicos precisam verificar se a decisão foi baseada em regras compatíveis com a regulamentação antidumping - venda de produtos abaixo do preço de custo. A reclamação brasileira será levada à OMC apenas se for encontrada alguma incompatibilidade entre a decisão dos EUA e as normas do organismo. A decisão norte-americana foi confirmada ontem. A sobretaxa ao suco brasileiro pode variar de 9% a 60,29%. A medida estava em vigor, de forma preliminar, desde agosto. Com a confirmação, a sobretaxa será praticada pelos próximos três anos. As exportações brasileiras do produto para os EUA tiveram uma queda de 11% no segundo semestre do ano passado, ante o mesmo período em 2004, em virtude da sobretaxa. O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo. Foram exportadas 1,2 mil toneladas no ano passado, sendo apenas 9% deste total para os EUA. A ação antidumping foi iniciada pelos produtores e pela indústria de processamento da laranja da Flórida em dezembro de 2004. A ação cobre todas as importações de suco pasteurizado, concentrado e não concentrado.