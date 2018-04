ABTA reitera pedido de veto à união entre Telefônica e TVA Em audiência pública realizada nesta quinta-feira no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do Ministério da Justiça, a Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) reiterará o pedido de medida cautelar contra a aquisição da TVA pela Telefônica. O caso deve resultar no primeiro posicionamento do Cade sobre convergência tecnológica. A ABTA diz que esta é uma tentativa de "preservar a concorrência e impedir a concentração nesse mercado, que poderá gerar prejuízos para os consumidores dos serviços de internet banda larga e voz". A associação pediu em março o veto à compra de ativos da TVA pela Telefônica, anunciada em outubro de 2006. O pedido de liminar se antecipou, inclusive, ao parecer da Anatel, que depois acabou votando favoravelmente à operação. A proposta feita pela Telefônica ao grupo Abril, controlador da TVA, inclui a compra de 100% da unidade de MMDS (microondas) e parte dos ativos de cabo da operadora de TV.