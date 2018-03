Abu Dabi oferece US$ 10 bilhões de ajuda ao Dubai

O governo de Abu Dabi oferecerá US$ 10 bilhões ao Fundo Financeiro de Apoio Financeiro para Dubai pagar parte das dívidas contraídas pelo consórcio estatal Dubai World. Em novembro o consórcio anunciou a sua decisão de renegociar US$ 26 bilhões da dívida.

A medida foi anunciada pelo presidente do Comitê Fiscal Supremo, Sheik Ahmad bin Said al Maktum, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 14, pela agência de notícias oficial do Kuwait, WAM.

A notícia teve um impacto imediato, tanto na Bolsa de Dubai, que registrou uma alta superior a 10% na abertura, como na Bolsa de Abu Dabi, com alta de 7,46%.