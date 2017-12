Abusos mais comuns nas escolas e faculdades Problemas com a mensalidade escolar, sejam dúvidas sobre cobrança ou cobrança indevida, estão entre as campeãs de reclamação e consulta segundo dados da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. A falta de transparência e clareza das universidades em dar informações sobre os procedimentos, aumento de mensalidades fora do período, retenção de documentos por inadimplência e rescisão do contrato antes do fim do ano letivo também fazem parte da lista, segundo Sônia Cristina Amaro, assistente de direção do órgão. Outro problema apontado por Sônia Cristina é a aplicação de penalidades pedagógicas ao aluno que deixa de pagar a mensalidade escolar. "A instituição o impede de assistir aula, de participar de atividades escolares e segura documentos, como o diploma. Mas tudo isto está proibido e o aluno deve denunciar estes abusos. Apesar das iniciativas do Procon em resolver coletivamente, ele também pode buscar seus direitos individualmente" (veja no link abaixo o que fazer quando as instituições de ensino não cumprem a lei). O que mudou com a lei que regulamenta o setor Sônia Cristina explica que o aluno inadimplente não pode ter seu contrato rescindido antes de terminar o ano letivo. No caso de curso semestral, o semestre. E ainda mais, a lei prevê que o período de inadimplência precisa ser igual ou superior a 90 dias. Do contrário, ele continua na escola e sua matrícula deve ser renovada. "Este não é um serviço qualquer, é um serviço educacional. E as instituições têm outros métodos de cobrança sem prejudicar a educação do aluno Outra questão que gera problema é a das mensalidades. A assistente de direção do Procon conta que, em alguns contratos analisados pelo órgão, havia previsão de aumento nas mensalidades escolares durante o ano ou semestre com o objetivo de repassar custos que não foram incluídos no reajuste anual, previsto na lei. "Além de ser obrigada a apresentar planilha de custos, a instituição deve respeitar a periodicidade mínima - anual ou semestral - sem repassar valores durante o curso. Afinal, o valor é um só, parcelado durante o período letivo." Veja no link abaixo a redução das reclamações contra escolas e faculdades particulares, segundo dados do Procon-SP e o que o órgão recomenda ao aluno vítima dos abusos cometidos pelas instituições de ensino.