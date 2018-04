Abyara terá foco na baixa renda Sob nova direção, a Abyara Planejamento Imobiliário vai voltar seu foco para o público de renda mais baixa, com unidades residenciais de até R$ 140 mil. Na quarta-feira, a IPU Participações anunciou a compra de 62,13% do capital social da Abyara - a IPU tem como acionistas a Kove Participações, do empresário espanhol Enrique Bañuelos, com 70% de participação, e a incorporadora Agra, com 30%. Os novos sócios dizem que vão trazer investidores estrangeiros para os projetos da Abyara.