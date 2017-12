Acaba a intervenção estatal na elétrica do Maranhão A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na noite desta sexta-feira que o controle da Companhia Energética do Maranhão (Cemar) foi transferido hoje da empresa norte-americana Pensylvania Power & Light Global para a SVM Participações e Empreendimentos, do grupo brasileiro GP Investimentos. A intervenção da agência na distribuidora havia sido decretada em 21 de agosto de 2002. A solução do impasse ocorreu em 2 de fevereiro deste ano, quando a Aneel aprovou a proposta da SVM Participações para o saneamento financeiro da Cemar. A empresa fez acordo com os principais credores da Cemar (grupo Eletrobrás, bancos e acionistas) para solucionar a dívida de R$ 800 milhões. A Eletrobrás converterá parte dos créditos em participação da empresa. O novo controlador comprometeu-se a capitalizar a distribuidora em R$ 30 milhões e a converter em capital R$ 75 milhões que a proprietária anterior tinha em créditos na Cemar.