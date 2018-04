Acaba manifestação que paralisava as obras de Jirau Foi encerrada ontem à noite a manifestação promovida pelos moradores da reserva Floresta Nacional de Bom Futuro (RO) que bloqueava a estrada que dá acesso ao canteiro de obras da usina Jirau, do Rio Madeira (RO). Segundo a Polícia Militar de Rondônia, cerca de 900 pessoas deixaram o local após o anúncio do governador do Estado, Ivo Cassol, e do superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Rondônia, César Guimarães, em visita à região, de um acordo sobre a pauta de reivindicação dos manifestantes. Com isso, a Energia Sustentável do Brasil, concessionária de Jirau, informou que as obras da hidrelétrica já foram retomadas.