Acaba sem decisão reunião sobre reajuste a aposentado

Segundo ele, a discussão dentro do governo a respeito da correção das aposentadorias será em torno dos procedimentos que serão adotados em breve para a concessão do reajuste. O ministro não descartou a hipótese de o governo encaminhar ao Congresso uma Medida Provisória (MP). Padilha foi taxativo ao dizer que está definido o porcentual de 2,5% de reajuste real (descontado a inflação) em 2010 para os aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo. "O governo chegou ao seu limite, que é o limite do responsável e do sustentável ao longo dos anos", disse o ministro.

O líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), acrescentou estimar que nas próximas três semanas a Câmara deverá concluir as votações dos projetos relacionados ao pré-sal. Após esse prazo, segundo ele, os líderes retomarão o tema da correção das aposentadorias. Fontana afirmou também que não se cogita a ampliação do porcentual de reajuste para o ano que vem, embora admita que a Câmara sofrerá pressão forte de centrais sindicais e entidades de aposentados por um reajuste maior. "O governo tem muita preocupação com a situação dos aposentados, mas a palavra aqui é sensibilidade, em paralelo com responsabilidade com o impacto que o reajuste terá nas contas públicas", disse o líder.