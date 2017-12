Academias de ginástica: escolha a sua O verão está chegando e muitas pessoas começam a se preocupar com a boa forma antes de enfrentar o clube ou a praia. Com isso, a procura pelas academias cresce cada vez mais. Segundo a gerente comercial da Runner Health & Fitness, Ana Lúcia Vaz, a partir de outubro aumenta muito o número de inscrições e renovações de matrícula. "A demanda nesta época do ano chega a ser 70% maior se comparada às outras épocas do ano", diz. Para não gastar dinheiro à toa, a técnica do Procon-SP Ilda Dolores Guerra Diniz diz que é sempre bom escolher academias próximas ao trabalho ou à residência. A maioria delas fecham pacotes semestrais e anuais e, caso a pessoa tenha que se deslocar a uma grande distância para freqüentar as aulas, acabará desanimando. "Desta forma ela vai acabar pagando por aulas que não cursará, porque a academia não é obrigada a devolver o valor do pacote. Isso é estabelecido em contrato", alerta Diniz. Propaganda enganosa Recomenda-se um cuidado especial com promoções: às vezes, a propaganda pode ser enganosa, prometendo mais do que o oferecido na realidade. Em relação às academias que oferecem tratamentos estéticos, como mesoterapia e drenagem linfática, a desconfiança deve ser ainda maior. Se houver promessas do tipo "acabe com a celulite após dez sessões de mesoterapia" e o consumidor não alcançar os efeitos desejados, ele poderá reclamar seus direitos junto a algum órgão de defesa, como o Juizado Especial Cível (antigo Tribunal de Pequenas Causas) e o próprio Procon. Para comprovar que o consumidor foi enganado, a representante do Procon diz que "é sempre bom guardar os prospectos e informações recebidos , além de fazer um contrato por escrito contendo detalhes como: tipos de exercícios e tratamentos aos quais o cliente terá direito, condições de pagamentos e sobre as formas de cobrança em caso de atraso de pagamento". Outras recomendações são: - verificar se o aluno passa por uma avaliação médica antes de qualquer atividade; - checar se os professores são capacitados, têm formação em Educação Física e monitoram os alunos durante os exercícios; - testar a aparelhagem, prestando atenção para o estado de conservação desta; - observar se há adequação do espaço físico ao tipo de aula oferecido; - olhar se há limpeza e higiene, principalmente nos banheiros e vestiários.