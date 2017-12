Acampamentos de férias ainda têm vagas para julho Alguns acampamentos ainda possuem as últimas vagas de estadia para crianças e jovens nos acampamentos de férias na temporada de julho. Veja o guia de acampamentos, preços e datas das temporadas disponíveis nos acampamentos para julho de 2001 preparado pela Agência Estado. Acampamento Faixa etária Temporada Preço Atividades Acampamento Aldeia Tel: (0xx11) 3032-8380 4 a 14 anos 9 a 17 de julho 17 a 24 de julho 9 a 24 de julho R$ 570, 00 ou em 5 vezes de R$ 114,00 R$ 510,00 ou em 5 vezes de R$ 102,00 R$ 960,00 ou em 5 vezes de R$ 192,00 Desconto de 5% para irmãos Piscinas, toboáguas, cachoeira, trilha ecológica, lago, discoteca, quadra poliesportiva, quadra de vôlei na areia, salão de jogos, campos de futebol, videokê, horta, passeios ao Ski Mountain Park e ao Hopi Hari. Acampamento dos Vip?s Tel: (0xx11) 5543-6308/241-4160 4 a 17 anos 7 a 14 de julho 14 a 21 de julho R$ 460,00 ou em até 4 vezes sem juros. O pacote para dois irmãos sai por R$ 860,00. Parede de alpinismo, cama elástica, trilhas ecológicas, danceteria, oficina de arte, horta, pomar, teatro, fogueira, tirolesa e torneios esportivos Acampamento dos Pumas Tel: (0xx11) 5051-0070/ 5051-7192 5 a 16 anos 4 a 28 de julho 11 a 28 de julho 4 a 16 de julho 16 a 28 de julho R$ 1.525,00 R$ 1.098,00 R$ 925,00 R$ 950,00 ou em até 3 vezes sem juros. O segundo irmão tem desconto de 3% Futebol, vôlei, deck-tênis, basebol, cama elástica, rugby, trilha de jipe, paintball, hipismo, canoagem, arco e flecha, rafting, discoteca, teleférico e visita ao Sítio do Pica Pau Amarelo Acampamento Nosso Recanto Tel: (0xx11) 5561-7419 5 a 16 anos 29 de junho a 8 de julho 9 a 22 de julho 29 de junho a 22 de julho R$ 696,00 R$ 996,00 R$ 1.448,00 Futebol, basquete, vôlei, atletismo, tênis, tênis de mesa, dama, xadrez, trilhas, passeio a cavalo, gincanas, teatro, festas típicas, danceteria, jogos noturnos, festas típicas, escotismo e cama elástica Acampamento Sítio do Carroção Tel: (0xx15) 251-5607 5 a 15 anos 23 a 29 de julho R$ 910,00 a prazo em 3 parcelas de R$ 333,50 O pacote para 2 irmãos sai por R$ 1.687,00 ou em 3 parcelas de R$ 577,50 Cama elástica, telescópio, discoteca, touro mecânico, show pirotécnico, videokê, jogos noturnos, passeio de barco, piscina e curso de fotografia Acampamento Turma dos Leões Tel: (011) 5535-5528/ 5535-4688 4 a 16 anos 9 a 15 de julho R$ 465,00 ou em até 3 vezes sem juros desconto de 5% para irmãos Visita ao Hopi Hari, passeios de barco, videokê, discoteca, horta, futebol, balão pula-pula, alpinismo, rappel, arco e flecha, trilha, oficina de arte, oficina de circo, cavalgada noturna, bóia cross e futebol no sabão ACM São Paulo Tel: 3138-3113/ 256-1605 6 a 14 anos 3 a 10 de julho 10 a 17 de julho 17 a 24 de julho R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 250,00 ou em 2 vezes sem juros Atividades recreativas, futebol, natação, vôlei, basquete, atividades sociais, espirituais, educação ambiental, desenvolvimento de responsabilidade e convivência em grupo. English Camp Tel: (0xx11) 3062-6333 8 a 16 anos 2 a 6 de julho 7 a 13 de julho 14 a 20 de julho R$ 350,00 R$ 485,00 R$ 485,00 Campeonatos esportivos, culinária, videokê, teatro, coral, gincanas, discoteca, jogos noturnos, festas típicas e edição de jornal. Todas as atividades são em inglês. Fazenda Monjolinho Tel: (0xx19) 481-5676 4 a 16 anos 15 a 22 de julho R$ 460,00 ou em até 5 vezes de R$ 92,00 Atividades esportivas, jogos aquáticos, piscinas aquecidas com toboáguas, gincanas, alpinismo, trilhas ecológicas, teatro, dança, arco e flecha, videokê, festas temáticas, danceteria e fogueira Fábrica de Amigos Tel: (0xx11) 5561 -0984 6 a 16 anos 9 a 15 de julho 21 a 27 de julho 9 a 21 de julho 9 a 27 de julho R$ 399,00 R$ 798,00 R$ 1.197,00 Ou em até 4 vezes sem juros Ex-acampantes ou irmãos tem até 5% de desconto Escalada natural, RPG, cavalgada, passeios ecológicos, gincanas, cama elástica, passeio de trem, pernoite em barracas, cachoeira, teatro, artesanato em argila, baseball, esportes radicais, festas e jantares típicos, danceteria, kart de gravidade, tirolesa e rappel, jogos de mato e atividades esportivas Leões & Aventura Tels: (0xx11) 5533-7301 ou 5535-8675 4 a 16 anos 16 a 20 de julho 16 a 22 de julho 23 a 27 de julho 23 a 29 de julho R$ 310,00 ou em 3 vezes de R$ 107,00 R$ 420,00 ou em 3 vezes R$ 144,00 R$ 350,00 ou em 3 vezes de R$ 120,00 R$ 440,00 ou em 3 vezes de R$ 151,00 Desconto de 5% e para irmãos e amigos. Playground, trilhas na mata, caiaque, pedalinho, barco a remo, campo de futebol, quadra de areia, jogos de salão, clínica de basquete, charrete, carro de boi, cavalo, viveiro de avestruz, ordenha leiteira, piscina, teatro com palco, escalada e ginásio de esportes. Himalaia Tel: (0xx11) 3873-7772 6 a 16 anos 15 a 22 de julho 22 a 29 de julho R$ 418,00 à vista ou R$ 440,00 em 3 vezes sem juros Desconto de 10% para irmãos Galpão country, quadra poliesportiva, piscina, cantina, pescaria, playground, gruta, trilha ecológica, tirolesa, cavalos, pôneis, viveiros, videokê, jogos de estratégia, teatro, jantares típicos à fantasia e fogueira. Peraltas Tel: (0xx11) 3813-1900 4 a 16 anos 13 a 18 de julho 24 a 29 de julho 18 a 29 de julho 13 a 24 de julho 18 a 29 de julho 13 a 29 de julho R$ 479,00 à vista ou em 2 vezes sem juros R$ 958,00 à vista ou em 2 vezes sem juros R$ 958,00 à vista ou em 2 vezes sem juros R$ 1.358,00 à vista ou em 2 vezes sem juros Equitação, teatro, boiacross, rafting, 3 toboáguas, 5 piscinas aquecidas, touro mecânico, cama elástica, mini-teleférico, ginásio poliesportivo, playground, campo de futebol, quadras de tênis, campos de areia, discoteca com karaokê e fazenda como mini animais. República do Lago Acampamento Tel: (0xx11) 3034-2930 6 a 16 anos 21 a 29 de julho R$ 750 à vista ou em 3 parcelas de R$ 262,00 Pacote para 2 irmãos custa R$ 1.463,00 à vista ou 3 parcelas de R$ 511,00 Atividades náuticas, banana-boat, acqua jump, vela, esqui aquático, alpinismo, pebolim humano, atividades esportivas, dança, oficina de artes, capoeira e trilhas