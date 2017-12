Acampamentos são opção para férias de julho Os acampamentos de férias são uma boa opção para a temporada de férias escolares de julho. Atividades esportivas e recreativas, educação ambiental, brincadeiras, gincanas e convivência social longe do controle dos pais. Este é o perfil dos acampamentos de férias. As crianças e adolescentes têm o período de férias recheados de brincadeiras e diversão com companheiros da mesma faixa etária. As atividades e as crianças são monitoradas por profissionais treinados. Em geral, os acampamentos são instalados em fazendas, o que estimula o contato com a natureza. Nos acampamentos a programação é dividida em atividade esportivas, recreativas, culturais e sociais, proporcionando diversas experiências como a valorização do trabalho em grupo, com jogos e gincanas. Além das brincadeiras, os acampamentos têm o objetivo de educar os jovens para convivência em sociedade Os pacotes oferecidos pelos acampamentos incluem transporte, refeição, hospedagem e monitoria. A oferta de locais para acampamento cresceu tanto nos últimos anos que os 14 estabelecimentos mais tradicionais resolveram se unir e criar, em maio de 1999, a Associação Brasileira dos Acampamentos Educativos (Abae). Segundo a instituição, a expectativa para este verão é de que os acampamentos recebam cerca de 5 mil crianças e adolescentes nesta temporada. Atividades ecológicas e esportes radicais A principal novidade da temporada de inverno 2001 são atividades ecológicas e os esportes radicais. Grande parte dos acampamentos está reforçando seu quadro de diversões e jogos com brincadeiras ecológicas. "As atividades realizadas em ambientes naturais introduzem os jovens e crianças à uma melhor relação com o meio ambiente. Eles aprendem a respeitar e preservar o meio ambiente ", ressalta o presidente da Abae, Affonso Maurício Vivolo. Expedições pela mata, trilhas ecológicas, tirolesa, pernoites em cavernas, canoagem, alpinismo, atividades de escotismo, ciclismo na montanha, rapel e aulas sobre reciclagem e jardinagem são alguns exemplos das novas atividades que serão realizadas nos acampamentos. Veja no links abaixo as recomendações da Fundação Procon-SP e da Abae para contratar o melhor acampamento e guia de preços e períodos para as férias de julho 2001.