Ação civil pública pede liberação de remédio O Núcleo de Apoio aos Pacientes de Câncer (Napacan) entrou ontem com ação civil pública na Justiça Federal pedindo a liberação do Glivec, um novo medicamento para tratamento da leucemia mielóide crônica (LMC). Apesar de ter parecer favorável da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) comprovando sua eficácia desde junho, o Glivec ainda não foi liberado pelo Ministério da Saúde por motivo de preço. O remédio é fabricado pelo laboratório Novartis e custa R$ 5.500 para cada mês de tratamento. Existem só dois tratamentos para a LMC, câncer que afeta as células do sangue: outro remédio chamado interferon, ou transplante de medula de irmão doador. O Glivec é a opção para pacientes sem doador compatível na família, que não reagem ao tratamento com interferon. O remédio já está liberado em países como México, Argentina e Estados Unidos. Mais que a liberação, o Napacan quer que o Glivec entre para a lista de remédios essenciais fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). "Quem tem dinheiro está importando o Glivec. O problema é o paciente que não tem dinheiro e precisa do remédio", explica a presidente do Napacan, Graça Marques. De acordo com o diretor médico e de relações externas da Novartis, Branderley Claudio, laboratório e governo continuam em negociação sobre o preço do Glivec. "Não podemos alterar o preço de venda para o consumidor, mas podemos negociar o preço para o SUS." Segundo dados do Napacan, há 7 mil novos casos de LMC no País a cada ano. Cerca de 4 mil desses pacientes morrem. A eficiência do Glivec é maior na fase inicial da doença, com índice de cura que chega a 98%. Em fases mais avançadas, o sucesso do tratamento é menor: de 40% a 60%.