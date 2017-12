Ação contra cobrança da Telefônica no ABC Liminar concedida pela juíza Ana Cristina Ramos, da 8ª Vara Cível de Santo André, manda a Telefônica suspender, na região do Grande ABC, "qualquer medida de cobrança relativa ao consumidor que tenha efetivamente reclamado de valor indevido lançado em sua conta, até que se verifique a sua regularidade". A decisão foi proferida numa ação proposta pelo promotor do Consumidor, Marcelo dos Santos Neto, devido ao grande número de reclamações de usuários de telefonia fixa na região, quanto aos valores lançados em suas contas. O promotor pedia a suspensão de todas as contas emitidas desde o mês passado, para cerca de 800 mil assinantes do Grande ABC. A juíza porém, concedeu a liminar parcialmente, mandando suspender a cobrança apenas com relação aos consumidores, que formalizaram reclamação. A decisão dá à Telefônica o prazo de 60 dias para que conclua a conferência daquelas contas.