Ação da Cetip na oferta sai a R$13, no piso das estimativas

A oferta secundária tem lote inicial composto por 58.954.818 ações ordinárias, com lote suplementar de até 8.843.108 papéis.

As informações no site da CVM indicam um total de 67.797.926 ações no âmbito da oferta, com volume financeiro de 881,373 milhões de reais.

A estreia das ações da Cetip, maior depositária de títulos privados de renda fixa da América Latina, está agendada para a quarta-feira, dia 28, na Bovespa.

Os maiores acionistas da Cetip são bancos --no prospecto, Itaú Unibanco, Bradesco e Advent Securities aparecem entre os que possuem mais de 5 por cento de participação no capital social-- e o restante do capital está pulverizado entre diversas instituições do setor financeiro.

O coordenador líder da oferta é o Banco Itaú BBA e participam da operação BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Credit Suisse.

(Reportagem de Aluísio Alves)