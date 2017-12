Ação da Petrobras ignora provisão e sobe com alta do petróleo Os investidores de Petrobras ignoraram a notícia sobre a provisão de R$ 1,480 bilhão anunciada ontem pela companhia, devido à contingências no segmento de energia, e saíram comprando o papel em função da forte alta registrada pelo petróleo nesta manhã. A explosão de uma refinaria de gás natural liquefeito na Argélia ontem, somada às preocupações sobre o aquecimento da demanda por petróleo e derivados por causa do frio nos EUA estão fazendo disparar o preço do petróleo. A explosão ocorreu em um tanque que estava sendo carregado e destruiu uma refinaria do complexo localizado em Skikda, um importante porto do país na costa do Mediterrâneo. Com isso, o barril do tipo Brent chegou a US$ 35,90 por barril. No final da manhã de hoje, era cotado a US$ 35,86 por barril, com alta de US$ 0,79 (2,29%). Às 15h22, as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da companhia subia 2,67%, para R$ 95,59, e as preferenciais (PN, sem direito a voto) avançava 1,90%, para R$ 87,80. Fato relevante A Petrobras informou ontem à noite que o conselho de administração autorizou uma provisão de R$ 1,480 bilhão referente aos negócios de Energia para 2004. O valor refere-se principalmente a contingências contratuais com plantas merchant e fornecimento de gás. Ainda segundo a companhia, a provisão constará das demonstrações financeiras de 2003.