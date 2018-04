Ação da PF prende 3 por fraude em empréstimos no RS

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta terça-feira, 21, três pessoas suspeitas de fraudar empréstimos bancários em Bagé, no Rio Grande do Sul. As prisões fazem parte da Operação Pitágoras, deflagrada hoje, que cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão.

Segundo a PF, três quadrilhas usavam pessoas de baixa renda para conseguir empréstimos em instituições financeiras. A fraude, ainda de acordo com a polícia, está estimada em R$ 1 milhão.

As investigações começaram em maio após a Caixa Econômica Federal levantar a suspeitas sobre empréstimos feitos em Bagé.

As informações obtidas pela polícia indicaram que a quadrilha abordava pessoas humildes para utilizá-las como laranjas em financiamentos junto ao bancos e à financeira Construcard, que atua na aquisição de material de construção.

Para acessarem os recursos, os suspeitos recorriam a declarações de imposto de renda e contracheques falsos.