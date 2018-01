Ação: escolha entre risco e rentabilidade Ao investir em ações, o aplicador deve ponderar cuidadosamente o risco e a rentabilidade esperada. Essa ponderação sempre é necessária em qualquer tipo de investimento, mesmo para a caderneta de poupança. Mas esta necessidade aumenta ainda mais em ativos de renda variável, que sofrem oscilações maiores. Na análise de risco e rentabilidade no mercado de ações, é preciso estudar o histórico de cada ação, e suas perspectivas. Os riscos de fortes oscilações podem ser grandes em papéis de primeira ou segunda linhas. Porém, as ações de primeira linha oferecem maior facilidade para a saída do investimento, o que é uma segurança maior. O investidor que compra um papel pouco negociado corre o risco de ter que ficar mais tempo do que o desejado com ele em carteira, ou pode precisar vendê-lo às pressas por um preço bem menor que o desejado. Isto significa que o investidor deve analisar o desempenho de cada empresa e aplicar de acordo com seu perfil de aceitação de risco e desejo de rentabilidade. Análise de ações nem sempre é perfeita Para avaliar uma ação, os analistas baseiam-se no nível de risco (oscilação) que as ações tiveram no passado, e no nível de rentabilidade que se espera delas no futuro. Ambas as avaliações estão sujeitas a erro. Sempre é necessário lembrar que há fatores imponderáveis neste tipo de previsão. Mesmo porque padrões passados podem se repetir no futuro, mas não necessariamente. É importante destacar que ação é renda variável. Não há certeza sobre o rendimento que vai acontecer, mas uma estimativa a partir de parâmetros. Confira nos links abaixo dicas para investir em ações e como analisar os riscos e rentabilidades deste investimento.