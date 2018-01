Ação nos EUA não interfere na Ambev, diz Interbrew A cervejaria belga Interbrew divulgou uma nota nesta sexta-feira lamentando o processo aberto contra a empresa pela mexicana Femsa Cerveza, com o objetivo de bloquear certos aspectos da fusão com a brasileira Ambev. "Nós lamentamos que a Femsa tenha sentido a necessidade a tomar esta ação, mas estamos confiante que isso não irá interferir com os planos combinados da Interbrew e Ambev", diz a nota. Ela disse que permanece comprometida em resolver as diferenças comerciais com a Femsa de forma que seja razoável para todas as partes. A cervejaria belga vem tentando melhorar o relacionamento com Femsa Cerveza desde que o grupo mexicano processou a companhia em 2002 para bloquear a integração da marca Beck´s - adquirida pela Interbrew - em sua joint-ventura de distribuição nos EUA. A Femsa argumentou que suas marcas já sofriam pouca atenção de marketing e venceu o caso.