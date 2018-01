Ação para reajuste da tabela do IR vale a pena? O contribuinte deve fazer as contas antes de recorrer à Justiça para contestar o congelamento da tabela de contribuição do Imposto de Renda a partir 96. Em muitos casos, não é um bom negócio. Os advogados entrevistados pela Agência Estado lembram que se a restituição for pequena, o contribuinte pode ter prejuízo por causa dos custos do processo. A tabela de contribuição do Imposto de Renda era corrigida até 1995 pela Ufir. A partir de 1o de janeiro de 1996, foi convertida para valores expressos em reais e não houve mais reajuste, embora a Ufir tenha sofrido uma variação de 28,40% desde 1996. Quem ganha mais de R$ 900,00 paga mais imposto do que deveria, seja por conta do limite de isenção seja pela falta de ajuste do valor das deduções. O problema se agrava se o salário foi reajustado no período, mesmo que apenas para repor a inflação. Três associações recorreram à Justiça pedindo o reajuste da tabela e ganharam em primeira instância. Segundo apurou a Agência Estado, os advogados cobram de R$ 500 a R$ 1.000 para entrar com o mandado de segurança individual. No caso de concessão do mandado de segurança a favor do contribuinte, o advogado cobra de 10% a 20% do valor recebido. Se o advogado não conseguir o mandado, o cliente não paga nada. Os custos judiciais para se conseguir o mandado de segurança são baixos. O profissional estabelece um determinado valor, do qual cobra 1% do cliente. Outras possibilidades para pequenos contribuintes O advogado tributarista Romualdo Galvão Dias acredita que o contribuinte tem mais chance de vitória se entrar com mandado de segurança coletivo. Ou seja, com as associações - como os funcionários do Banco do Brasil - ou entidades de classe. Outra dica de Dias para aqueles cuja restituição for pequena é procurar a Associação de Defesa do Contribuinte. ?Eles entram com mandados coletivos ou individuais e só cobram a taxa de associação?, diz. ?É um meio mais econômico.? Na avaliação de Dias, é difícil calcular as chances de vitória. ?As obtidas até agora foram em primeira instância. A discussão ainda não chegou aos Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal.? Mas ele ressalta que a tese de que o governo está cobrando o imposto de forma indevida vem ganhando força no meio jurídico. Já o presidente do Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Raul Haidar, não vê muitas possibilidades de vitória para o contribuinte. ?Acredito que a Fazenda, até por uma questão de princípio, vai recorrer até a última instância.? Ele também lembra os custos que o contribuinte vai ter para entrar com a ação. ?É preciso ver se vale a pena. Porque o reclamante vai gastar no mínimo R$ 1.000, ganhando ou perdendo.?