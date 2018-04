Ação trabalhista pode demorar 10 anos ou mais A Justiça do Trabalho é o caminho para o empregado buscar seus direitos após a demissão. Nos últimos anos, a morosidade na resolução dos processos tem aumentado significativamente, segundo advogados especializados em direito trabalhista. Uma ação que antes levava de dois a três anos para se concluir, hoje pode demorar 10 anos ou mais. Isso acontece porque os recursos podem levar o processo até o Supremo Tribunal Federal (STF), se a discussão estiver baseada em matéria constitucional. O caminho das reclamações trabalhistas depois da sentença, na 1ª Instância, é o seguinte: Tribunal Regional do Trabalho (TRT - 2ª Instância) e Tribunal Superior do Trabalho (TST - 3ª Instância). Neste último, segundo dados do próprio TST, os processos permanecem em média cinco anos. O advogado especializado em direito trabalhista e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo (OAB-SP), Francisco Ari Montenegro Castelo atribui a demora ao aumento do número de processos nos últimos anos sem que o número de varas aumentasse na mesma proporção, o que sobrecarrega os juízes. "É um problema de estrutura material para dar andamento nos processos." De acordo com o TST, a Justiça do Trabalho tinha 2.381.213 ações esperando para serem julgadas no ano passado. Foram solucionados 1.800.114 processos. Em fase de execução, havia 2.178.455 ao longo de 2001. Desses, foram encerrados 532.466, o que resultou em 1.646.989 processos para 2002. Do total de reclamações trabalhistas, apenas 6% são encaminhadas ao TST.