Acertar no Dia das Mães requer criatividade Mais um Dia das Mães e aquela dúvida: o que comprar? Os filhos atentos arriscam presentes mais pessoais, como perfumes, roupas, livros ou CDs. Os desligados nunca sabem o que dar e acabam, da mesma forma que os apressados, comprando flores. Não que seja ruim oferecer flores à mãe, mas é preciso ter cuidado. Na opinião da professora de moda da Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), Fawsia Borolha, "flores são sempre bem-vindas, mas fica parecendo esquecimento, coisa de última hora." Raquel Valente, coordenadora do curso de graduação e pós-graduação de moda da Faculdade Santa Marcelina concorda com ela, ainda mais se o presente ficar naquele buquê de uma dúzia de rosas que se pode comprar em qualquer lugar. "Porém, um belo arranjo de flores pode acertar em cheio", pondera. Fawsia aconselha prestar atenção na personalidade e no estilo da mãe antes de pensar no presente. Para Raquel Valente, uma boa surpresa, seria pai e filho entrarem na cozinha e prepararem o almoço, ao invés de levá-la ao restaurante. "Presenteá-la com um almoço seria uma surpresa e evitaria as filas nos restaurantes no Dia das Mães." Ela recomenda também produtos de perfumaria e tratamento de beleza. Presentes neutros, mas pessoais, costumam agradar. Especialistas afirmam que os acessórios são uma ótima escolha. Raquel acredita que vale a pena arriscar em presentes como jóias e echarpes. "Toda mulher se preocupa com acessório e é possível escolher um que corresponda ao estilo da mãe e ao bolso do filho." O segredo, segundo ela, é ser criativo. "Com criatividade, o filho consegue fazer coisas ótimas." Outra sugestão de Raquel é o que ela chama de vale-presente. "Pode ser um curso que a interesse, um tratamento num salão de beleza, aulas numa academia de ginástica, uma temporada num spa ou uma viagem para que descanse da família e esqueça os problemas." Ela também aconselha apostar em objetos ligados a alguma atividade que pratica ou a um hobby, como leitura, pintura, esporte e música. Outra opção seria apostar em objetos de decoração. "Vasos, quadros e plantas podem ser uma outra alternativa." Como evitar uma gafe no Dia das Mães De acordo com a professora de etiqueta, Chistine Yufon, a maior mancada que um filho pode dar neste dia é não lembrar da própria mãe. "Mesmo longe, tem de ligar. Se estiver por perto, deve passar o dia com ela. E, independente do presente, escrever um cartão de agradecimento por tudo o que ela fez." Ela acrescenta: "se a mãe já tiver tudo, o filho deve buscar coisas ligadas ao coração, mostrar ternura e atenção com palavras de muito carinho." Outra gafe que ganhou a unanimidade dos especialistas: presenteá-la com jogo de panelas ou eletrodomésticos. Na dúvida, Fawsia alerta para não pedir a opinião do pai. "É o pior caminho para descobrir o presente certo. Ele nunca sabe e é capaz de sugerir uma panela."