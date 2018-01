Acerto de contas do MAE será feito em duas etapas Após meses de discussões e brigas judiciais, enfim o Mercado Atacadista de Energia (MAE) terá seu primeiro acerto de contas, desde a sua criação, em 1998. A liquidação será parcial. Nos dias 26 e 27, haverá o pagamento de apenas 50% dos R$ 11,5 bilhões negociados entre setembro de 2000 e setembro de 2002. O restante será pago somente depois da conclusão de uma auditoria nos números apresentados pelo MAE, o que ocorrerá apenas no próximo ano. Segundo o ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, até sexta-feiar a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá publicar, no Diário Oficial, a resolução que permitirá o pagamento. Ele afirmou ainda que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá financiar os devedores em até R$ 2,3 bilhões. Este valor é a sobra dos R$ 7,5 bilhões definido no Acordo Geral do Setor Elétrico, assinado no ano passado. A dívida líquida do Grupo Eletrobrás no MAE, segundo Gomide, está estimada em R$ 600 milhões. Dos valores devidos por Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco (Chesf), R$ 891 milhões, e Eletronorte, R$ 322,7 milhões, será abatido o crédito que Furnas tem a receber, calculado em R$ 544 milhões. Na avaliação do ministro, a liquidação trará sinalização positiva aos investidores. "Ela vai dar a tranqüilidade de que tanto o governo Fernando Henrique Cardoso quanto o novo governo têm interesse em honrar contratos e o acordo geral do setor." O ministro afirmou também que a situação financeira das empresas estatais não seria empecilho para a liquidação em única vez, mas que a divisão do acerto em duas parcelas foi feita "por consideração ao governo eleito e ao ambiente de transição." O ministro explicou que as empresas já estão preparadas para fazer a liquidação na próxima semana. Segundo ele, as empresas receberam há mais de um mês a minuta do contrato que deverão assinar com o BNDES e o valor máximo do financiamento ao qual terão direito. O agente financeiro da operação será o Banco Itaú. Caso haja inadimplência, a perda de recursos será rateada entre os credores. Ele explica que o atraso na liquidação ocorreu porque as geradoras estatais exigiam auditoria prévia dos valores. Os administradores das empresa alegaram que poderiam ser responsabilizados se estivessem quitando débitos que eventualmente pudessem ser apontados como incorretos em seus valores por auditorias. Gomide disse que as estatais poderiam ter consultado o departamento jurídico do Ministério e a questão poderia ser levada à Advocacia Geral da União e evitaria esse risco para os administradores. "Isso, porém, não foi feito", lamentou. Segundo Gomide, ainda haverá uma ou duas liquidações no MAE antes que sejam iniciadas as liquidações mensais, que serão a rotina do mercado. Após o acerto dos meses entre setembro de 2000 e setembro de 2002, restará o período de outubro de 2002 a dezembro de 2002 para ser liquidado.