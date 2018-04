Acesita tem prejuízo de R$ 238,5 milhões no semestre A Acesita fechou o primeiro semestre deste ano com um prejuízo de R$ 238,5 milhões, com um crescimento de 114,8% sobre o mesmo período do ano passado, quando o prejuízo chegou a R$ 111 milhões. A geração de caixa da empresa, descontando os impostos, chegou a R$ 120,4 milhões no mesmo período, contra um patamar de R$ 134, 4 milhões nos primeiros seis meses de 2001. A empresa também sofreu os efeitos da variação de 22% no dólar. O reflexo negativo afetou em R$ 143,4 milhões nos resultados. Conforme o gerente financeiro e de Relações com Investidores da empresa, Fábio Schettino, o efeito da variação cambial no balanço é muito mais contábil do que financeiro, uma vez que o patamar do endividamento em dólares continua estável. O presidente da Acesita, Luiz Aníbal de Lima Fernandes, afirmou que os resultados da companhia no primeiro semestre do ano foram afetados pela variação cambial e pela queda na produção, por causa da implantação de novos equipamentos. A companhia concluiu no início deste ano diversas reformas na planta de Timóteo, que incluíram o alto forno, a ampliação da capacidade da aciaria para uma produção de até 800 mil toneladas de inox/ano e na laminação a quente, que demandaram um aporte de R$ 180 milhões. Com isso a siderúrgica passou os primeiros seis meses do ano no processo de aprendizagem dos novos equipamentos e ampliando gradativamente a produtividade. A produção atingiu 327,5 mil toneladas no primeiro semestre do ano, sendo que 176 mil toneladas de aço inox apenas no segundo trimestre. De acordo com Fernandes, a empresa já está conseguindo superar os níveis anteriores de produção de inox. Já no mês de julho, a companhia produziu 41 mil toneladas de inox, o que equivaleria a um ritmo de 490 mil toneladas ao ano. O presidente da Acesita lembra que também no primeiro semestre foram concluídas as operações de desinvestimento nos ativos que já não faziam parte do "core business" da empresa, incluindo Sifco, Aços Villares e barras. A expectativa, de acordo com ele, é que a empresa consiga retomar a trajetória de resultados positivos já a partir do segundo semestre. Fusão Segundo Fernandes, uma possível fusão entre a Usiminas, a Cosipa e a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) não chegará a afetar operacionalmente a empresa. "A Acesita possui um nicho próprio de mercado", diz. A fusão, segundo ele, seria viável dentro da reestruturação do segmento de planos da siderúrgica brasileira, principalmente depois de anunciada a junção de CSN e Corus. O reflexo desta operação na Acesita, conforme Fernandes, seria o aumento do valor da CST dentro de um novo grupo. De acordo com ele, o valor de mercado da siderúrgica de Tubarão atingiria atualmente US$ 2,4 bilhões, o que representaria um patamar de US$ 480 milhões para a Acesita, que possui 20% de participação no capital da CST.